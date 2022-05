Germania Horstmar muss weiter zittern

Kreisliga A: 1:1 in Altenrheine

Horstmar

Vor dem letzten Spieltag ist für den TuS Germania Horstmar noch alles drin – von Abstieg über Entscheidungsspiel bis Klassenerhalt. Das steht nach dem 1:1 beim SC Altenrheine II fest. In einem am Ende hektischen Duell erzielte Yannick Ruhoff den so wichtigen Ausgleich für die Elf von Spielertrainer Niklas Melzer.

-mab-