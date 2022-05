Germania Horstmars Niklas Melzer bleibt ganz ruhig

Horstmar

Jetzt ist nicht die Zeit, nervös zu werden. Warum auch? Beim TuS Germania Horstmar war von Beginn an allen klar, dass es nur um den Klassenerhalt gehen würde. Entsprechend unverkrampft, aber voll fokussiert, geht das Team die Aufgabe am Sonntag gegen die SF Gellendorf an.

-mab-