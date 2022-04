Heinz-Gerhard Hüweler neu an der Spitze des Fußballkreises Steinfurt

Der neue Vorstand des Fußballkreises Steinfurt (v.l.): Tim Vallandi (Vorsitzender Kreisjugendausschuss), Sebastian Bülter (Kreis-Fußballobmann), Josef Exler (Obmann Altherren-/Altligafußball), Werner Wehmschulte (Vorsitzender Leichtathletikausschuss), Hans-Dieter Schnippe (Kreisehrenvorsitzender), Gerhard Rühlow (Pokalspielleiter Herren, Staffelleiter Kreisliga A), Heinz-Gerhard Hüweler (Vorsitzender), Manfred Bröker (Pokalspielleiter Frauen, zuk. Staffelleiter Kreisligen C), Manfred Eppenhoff (Kassierer), Wilfried Helmer (zuk. Staffelleiter Kreisligen B), Ali Pish Been (Koordinator Vereins- und Kreisentwicklung), Jörg Brandhorst (Staffelleiter Kreisligen B), Jürgen Lütkehaus (Kreisschiedsrichter-Obmann, stellvertr. Kreisvorsitzender). Tim Vallandi (Vorsitzender Kreisjugendausschuss), Sebastian Bülter (Kreis-Fußballobmann), Josef Exler (Obmann Altherren-/Altligafußball), Werner Wehmschulte (Vorsitzender Leichtathletikausschuss), Hans-Dieter Schnippe (Kreisehrenvorsitzender), Gerhard Rühlow (Pokalspielleiter Herren, Staffelleiter Kreisliga A), Heinz-Gerhard Hüweler (Vorsitzender), Manfred Bröker (Pokalspielleiter Frauen, zuk. Staffelleiter Kreisligen C), Manfred Eppenhoff (Kassierer), Wilfried Helmer (zuk. Staffelleiter Kreisligen B), Ali Pish Been (Koordinator Vereins- und Kreisentwicklung), Jörg Brandhorst (Staffelleiter Kreisligen B), Jürgen Lütkehaus (Kreisschiedsrichter-Obmann, stellvertr. Kreisvorsitzender).

Foto: Thomas Strack