Horstmar mit perfektem Auftakt

24 Gegentreffer musste Skiclub Rheine in dieser Spielzeit bereits hinnehmen, ganze sechs davon beim heutigen Kantersieg von Germania Horstmar. Der Tabellenvierzehnte schien wie ausgewechselt und erinnerte keinesfalls an einen Abstiegskandidaten.

Der TuS Germania Horstmar hätte sich seinen Pflichtspielauftakt im neuen Jahr wohl kaum besser ausmalen können. Beim eigentlich defensivstarken Skiclub Rheine schoss sich die Elf von Niklas Melzer beim 6:0 (3:0)-Erfolg alle Sorgen von der Seele. Vor der Partie hatten die Gastgeber mit 18 Gegentreffern noch die drittbeste Defensive der Liga. Niklas Völker begann den Torreigen nach einem Doppelpass mit seinem Spielertrainer Melzer (10.). Wenig später wurde seine Flanke von Rheines Matthias Löcke über die Linie gedrückt (19.). Kurz vor dem Seitenwechsel sorgte Sebastian Wehrmann nach einem Freistoß von Lars Berkenbrock für das 0:3 (44.). Auf der Pausenführung ruhten sich die Horstmarer jedoch nicht aus – im Gegenteil: Innerhalb von vier Minuten kamen drei weitere Buden hinzu. Erst schob Tom Meijer einen Querpass von Aaron Wiepen über die Linie (54.), danach traf Melzer selbst per Kopf (57.), und auch Völker durfte per Distanzschuss noch einmal jubeln (58.). „Es war ein sehr zufriedenstellender Auftakt“, war Melzer voll des Lobes für seine Jungs. „Jetzt gilt es, dranzubleiben und an die gute Leistung anzuknüpfen.“

-tv-