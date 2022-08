Horstmar setzt Ausrufezeichen – ebenso wie die BFC-Reserve

Die Kreisliga A Steinfurt ist zurück aus der Sommerpause – und wie! Gleich am ersten Spieltag gab es wieder den einen oder anderen Krimi auf dem Platz zu sehen – ebenso wie einige Überraschungen: Die BFC-Reserve erwies sich zum Beispiel als Favoritenschreck. Der TuS Laer holte einen Rückstand auf, und Thomas Dauwes Taktik zahlte sich für die Metelener einmal mehr aus.

1. FC Nordwalde - Borghorster FC II 0:2 (0:0)

Die Gastgeber verpassten in der vergangenen Saison nur knapp den Aufstieg, der Borghorster FC II hingegen bangte lange um den Klassenerhalt. Davon war heute nichts zu sehen. „Das war ein hochverdienter Sieg. Wir hatten zwar weniger Ballbesitz, doch die besseren Chancen“, lief das Liga-Debüt von Nelson Venancio als Coach des BFC ganz nach seinem Geschmack. „Wir hätten allerdings noch mehr Tore schießen müssen. Die Chancenverwertung war unser einziges Manko.“

Alleine Julian Bauland lief vier Mal alleine auf Sascha Woestmann im Tor der Nordwalder zu. Zwei Mal davon traf er ins Schwarze (67./75.). Zwischen den Pfosten der Borghorster stand mit Sven Penning einer, der eigentlich nur noch bei den Altherren sein Tor hütet. Der bekam allerdings nicht allzu viel auf seinen Kasten. „Die Jungs vor ihm haben das fast alles weggemacht“, lobte Venancio seine Defensivreihe. „Die Einstellung hat gepasst, wir haben ein hohes Laufpensum an den Tag gelegt. Auch die Akteure, die von der Bank kamen, haben überzeugt“, war der Deutsch-Portugiese nach Abpfiff wunschlos glücklich.

Matellia Metelen - Fortuna Emsdetten 2:1 (1:0)

Die Männer von Trainer Thomas Dauwe zeigten wieder einmal, dass Ballbesitz im Fußball nicht der ausschlaggebende Punkt ist. Wie auch schon in den beiden Duellen in der vergangenen Saison hatten sie weniger vom Spiel – alle drei Mal gingen sie jedoch als Sieger vom Feld.

„Unverdiente Siege gibt es meiner Meinung nach sowieso nicht. Unser Spiel ist nun mal nicht auf Ballbesitz angelehnt“, erklärte Dauwe. Für die Führung zeigte sich David Wähning verantwortlich, nachdem er eine Hereingabe von Maximilian Prantler in den Gibel donnerte (39.). Fortuna-Torjäger Fabio da Costa Pereira hatten die Metelener ganz gut im Griff – allen voran Kapitän Lukas Laumann, der ihn in die Manndeckung nahm. „Ganz ausschalten kannst du ihn leider nicht“, so Dauwe, denn in Minute 65 drückte da Costa Pereira einen Abpraller-Abpraller über die Linie, nachdem der hervorragend aufgelegte Carl Kötterheinrich zwei Mal glänzend parierte. Doch wenig später sorgte Lennart van de Velde vom Punkt für den Auftaktsieg (68., Foulelfmeter).

Germania Horstmar - Skiclub Rheine 5:0 (4:0)

Vor ein paar Wochen noch gerade so dem Abstieg entwischt, setzte die Germania aus Horstmar gleich am ersten Spieltag der neuen Saison ein ganz dickes Ausrufezeichen: Mit 5:0 putzten sie Skiclub Rheine vom Feld. „Wir sind froh, dass wir so gut reingekommen sind und gleich mal drei Punkte eingefahren haben. Doch nicht nur mit dem Ergebnis sind wir zufrieden, auch spielerisch war das heute sehr stark“, kam Spielertrainer Niklas Melzer gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. „Wir haben richtig schönen Fußball gespielt. Das war schon nahe am Optimum. Nach der Pause haben wir ein bisschen weniger getan, das Ganze dennoch souverän runtergespielt.“

Steffen Exner eröffnete den Torreigen per Kopf (17.), Marcel Exner legte in seinem Ligadebüt für den TuS schnell nach (20.). Schon den ersten Treffer hatte er per Eckstoß aufgelegt. Auch beim dritten Streich war Marcel Exner Vorbereiter, nachdem er eine Flanke von Justin Gashi nochmal auf Tom Meijer ablegte (40.). Mit seiner zweiten Bude krönte der spielende Co-Trainer wenig später sein Traumdebüt (42.). Ebenso wie Gashi seinen Auftritt krönte: Nach zwei Torvorlagen traf er selbst zum Endstand (47.).

TuS Laer 08 - SC Reckenfeld 3:1 (1:1)

Aus 0:1 werde 3:1 – zumindest ergebnistechnisch war Raphael Palm mit seinem Liga-Einstand als Coach der Nullachter zufrieden. „Vor allem zu Beginn hat Reckenfeld uns ziemlich unter Druck gesetzt. Es war das erwartet schwere Spiel“, hatten seine Laerer jedoch kleinere Anlaufschwierigkeiten. Und so nickte Alban Leka nach 16 Zeigerumdrehungen zur Gäste-Führung ein. Die Schwarz-Gelben fingen sich jedoch und kamen durch Kapitän Nico Stippel zurück in die Partie - 1:1 (39.). Nach dem Seitenwechsel erzielte Leon Konermann das 2:1 (60.), Amin Berrada machte kurz vor Schluss den Deckel drauf (86.). Kurz zuvor sah Reckenfelds René Köster nach einer Notbremse an Stippel die Rote Karte (85.). „Am Ende zählen die drei Punkte“, resümierte Palm.