Horstmarer Riege hinterlässt starken Eindruck

In Dortmund kamen am Wochenende die besten Leichtathletinnen und Leichathleten aus Westfalen zusammen. Sie suchten dabei ihre Landesmeister. Auch der TuS Germania Horstmar war mit einer talentierten Abordnung vertreten.

Am letzten Tag der Westfälischen Hallenmeisterschaften glänzten die Horstmarer Leichtathletinnen und Leichtathleten in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle mit hervorragenden Platzierungen und neuen Bestleistungen. Max Wolgast (M 14), Salomé Terbrüggen (W 18), Felix Uhlenbrock (M 20) und Marie Hellmann (Frauen) stellten sich in ihren Altersklassen der westfälischen Konkurrenz über 60 Meter Hürden. Alle beendeten ihre Läufe mit neuer persönlicher Bestleistung. Die beste Platzierung erreichte dabei Uhlenbrock mit Rang fünf. Neben Hellmann und Nadine Arning (Frauen), Enno Kreimer (M 15) und Wolgast ging auch Malin Pommerening (W 20) im Weitsprung an den Start. Auch hier sprangen alle Athletinnen und Athleten neue persönliche Bestleistungen. Kreimer wurde mit 5,24 Metern Fünfter, Wolgast beendete seinen ersten Wettkampf ebenfalls als Fünfter (5,06). Mit 5,55 Metern sprang Hellmann auf Platz vier.