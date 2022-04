Kottig schießt Metelen auf Rang zwei

Ein ausgeglichenes Spiel, in dem es vor allem in der Schlussphase in beide Richtungen hätte kippen können. Zuletzt lachte jedoch Matellia Metelen und bleibt somit ganz oben dran.

Justus Kottig (l.) sorgte mit dem 2:1 in der Nachspielzeit für drei wichtige Zähler im Aufstiegsrennen.

Das war eine knappe Kiste: Obwohl der TuS Germania Horstmar um den Klassenerhalt bangt und sich Matellia Metelen voll im Aufstiegsrennen befindet, taten sich die beiden Teams nicht viel. Doch nicht etwa, weil beide vor Spielfreude blühten. Laut Matellia-Coach Thomas Dauwe war es eher ein „wildes Rumgepöhle“, das Justus Kottig mit dem 2:1 in der zweiten Minute der Nachspielzeit zugunsten der Gäste entschied. Durch den Patzer vom Konkurrenten TuS Laer (0:1 beim FSV Ochtrup) springt die Elf von Thomas Dauwe nun auf den zweiten Tabellenplatz, punktgleich mit dem Spitzenreiter FCE Rheine II.

„Es war kein glücklicher Sieg, aber ein Unentschieden hätte dem Spiel auch gut zu Gesicht gestanden“, sah Dauwe seine Jungs bei den Horstmarern nicht allzu überlegen. „Es war ein unruhiges Spiel mit vielen technischen Fehlern. Keine Mannschaft hat den Ball vernünftig kontrolliert. Wir haben trotzdem die drei Punkte geholt, und von daher ist alles gut.“

Vor allem in der ersten Hälfte war nicht viel los, da die Metelener bombensicher standen. Bitter für Horstmar: Deren Toptorjäger Niklas Völker lief früh in aussichtsreicher Position auf den Metelener Kasten zu, zog sich aber eine Muskelverletzung zu und musste durch Justin Gashi ersetzt werden (4.).

Dem Spielgeschehen entsprechend passte es ganz gut, dass der erste Treffer des Tages nach einem Foulelfmeter fiel: Maximilian Prantler konnte im Strafraum nur unfair gestoppt werden. Veit Wähning trat zum fälligen Strafstoß an und haute die Kugel mit dem Vollspann ins rechte obere Eck – keine Chance für Tim Mensing im Kasten der Germania (62.). Die Gastgeber kamen gut eine Viertelstunde später allerdings nochmal zurück in die Partie: Der aufgerückte Rechtsverteidiger Tom Hauser legte die Kugel von der Grundlinie in den Rückraum, von wo aus Gashi den Ball über die Linie drückte (77.).

Die Partie war also wieder komplett offen. Horstmar hatte selbst durch Niklas Melzer und Nick Hauser Gelegenheiten auf das 2:1, doch beide vergaben. Und so gehörte der goldene Treffer Kottig, der den Ball nach einem Steckpass von Sebastian Feldhues an Mensing vorbei spitzelte (90. + 2). „Das war unglücklich. Wenigstens ein Punkt wär locker drin gewesen“, haderte Melzer mit dem 1:2.