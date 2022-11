Kreismeisterschaften: Termine der Jungen stehen

Reinhold Hundeloh hat mal wieder ganze Arbeit geleistet. Seit über zwei Jahrzehnten kümmert sich der Ochtruper in seiner Funktion als Staffelleiter der Hallenkreismeisterschaften um die Winterwettbewerbe der Nachwuchsfußballerinnen und -fußballer. Jetzt gibt Hundeloh die Termine und Modalitäten bekannt.

Die C-1-Junioren (20 Teams) ermitteln am 21. Januar (Samstag) in der Euregio-Gesamtschule in Rheine zunächst in drei Gruppen, die acht Mannschaften, die in die Endrunde einziehen. Diese findet an gleicher Stätte am 22. Januar statt.

In der Wettringer Ludgerushalle wird der C-2-Kreismeister gesucht. Die Vorrunde mit 17 Formationen – aufgeteilt in drei Gruppen – ist für den 5. Januar (Donnerstag) terminiert. Die Endrunde der besten Acht folgt einen Tag später.

Der FC Vorwärts Wettringen ist auch Gastgeber der D-1-Titelkämpfe. 26 Mannschaften treten zunächst am 27. und 28. Dezember (Dienstag/Mittwoch) in fünf Vorrundengruppen an. Die Endrunde (zwei Fünfergruppen) ist für den 29. Dezember vorgesehen.

Die Halle am Schwimmbad in Nordwalde ist der Austragungsort der D-2- bis D-4-Kreismeisterschaft (26 Teams). Am 4. Februar (Samstag) geht die Vorrunde (fünf Gruppen) über die Bühne, am 5. Februar spielen die besten zehn Mannschaften die Plätze aus.

In der Halle am Westfalenring in Neuenkirchen wird am 7. Januar (Samstag) der neue Kreismeister in dieser Altersklasse gekürt. An der Endrunde nehmen die acht Teams teil, die sich in den vier Vorrundengruppen à sechs Mannschaften am 4. und 5. Januar (Mittwoch/Donnerstag) durchsetzen konnten.

Die E-2-Jugend startet am 11. Februar im Ochtruper Sportwerk mit der Vorrunde (20 Teams). Einen Tag später treffen sich die besten Zehn zur Endrunde wieder.

Für die E-3- und E-4-Nachwuchskicker werden noch Termine gesucht.

Bei den F-Junioren werden keine Kreismeister ausgespielt. Hier gibt es jeweils kleinere Turniere, die zum Beispiel der FSV Ochtrup am 19. und 26. November (jeweils samstags) im Sportwerk ausrichtet. Analog dazu verhält es sich bei den F-2-Junioren, die am 3. und 4. Januar in Wettringen aktiv sind, der F-3 (30. Dezember in Wettringen) und der G-Jugend (27. und 28. Dezember in Neuenkirchen).

Die Mädchen treten zwischen den Feiertagen in vier Altersklassen an. Gastgeber ist die SpVgg Langenhorst/Welbergen, Austragungsort die Halle I am Schulzentrum. Anmeldeschluss ist der 20. November (Sonntag). Danach kümmert sich Hundeloh um die genauen Spielpläne.

Ob mit Bande oder ohne gespielt wird, das entscheiden die jeweiligen Ausrichter. Fakt ist, dass ein sprungreduzierter Ball zum Einsatz kommen muss. In der Altersklassen C und D wird mit vier Feldspielern und einem Torwart gespielt, in den übrigen Konkurrenzen gilt „Fünf plus eins“. Ansonsten gelten die Bestimmungen des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW). Allen Spielerinnen und Spielern ist lediglich die Teilnahme an einem Turnier gestattet.