Leer brutal effektiv

3:0-Auswärtssieg – was soll es da noch zu Meckern geben? Leer-Coach Thomas Overesch sah das ähnlich und lobte neben der Leistung seines Keepers vor allem die Kaltschnäuzigkeit seiner Offensive.

Der SV Westfalia Leer hat sein Auswärtsspiel bei Borussia Emsdetten II gewonnen: Mit einem 3:0-Erfolg und somit drei Punkten im Gepäck fuhr das Team zurück in Richtung Leerbach. Ausschlaggebend war die brutale Effektivität der Gäste, die die Partie früh in ihre Richtung leitete.

Denn gleich mit der ersten guten Gelegenheit schlug die Overesch-Elf zu: Von Matthias Meis freigespielt blieb Max Joormann vor Borussia-Keeper Nils Fontein eiskalt (13.). Wenig später holte Luca Raus einen Foulelfmeter raus, doch Joormann war diesmal weniger erfolgreich. Er machte es jedoch wieder gut, indem er einen erneuten Strafstoß rausholte, den Timo Selker sicher verwandelte (22.). Und nur zwei Zeigerumdrehungen später erhöhte Tom Becker nach Zuspiel von Matthias Hölscher auf 3:0 (24.).

„Wir machen in den ersten 25 Minuten aus vier Chancen drei Tore, was natürlich sehr effektiv ist“, lobte Chefcoach Thomas Overesch die Kaltschnäuzigkeit seiner Jungs. Weniger abgezockt waren die Gastgeber, die zum Beispiel in der 38. Minute bei einer guten Gelegenheit zu hoch zielten. Ein Minütchen danach hielt Leer-Schlussmann Michael Denkler überragend. Ebenso wie im zweiten Durchgang, weshalb letztlich der ungefährdete Sieg steht.