Leerer erzielen schöne Tore

Torreich gestaltete sich der Vergleich zwischen Westfalia Leer und Eintracht Ahaus II. 3:3 hieß es am Ende. Trainer Thomas Overesch sah dabei Gutes und weniger Gutes.

3:3 (2:2) endete das Duell zwischen Westfalia Leer und Eintracht Ahaus II. Westfalia-Trainer Thomas Overesch sah dabei Gutes („Schön heraus gespielte Tore“) und weniger Gutes („Am Verteidigen müssen wir noch arbeiten“). Erik Schulte brachte die Hausherren nach gelungener Kombination über Gerold Laschke und Timo Selker in Führung (20.). Nach dem schnellen Ausgleich (22.) war wenig später erneut Schulte zur Stelle und markierte das 2:1 (24.). Laschke und Matthias Meis inszenierten den Angriff. Nach 35 Minuten hatten die Ahauser zum zweiten Mal ausgeglichen. Das schönste Tor des Tages ging auf Laschkes Konto, der eine Flanke von Erik Schulte volley verwertete (58.). Zum Sieg reichte das aber nicht, da die Eintrachtler in der 65. Minute zum dritten Mal zurückkamen. Am Donnerstagabend misst sich die Westfalia mit dem FC Schwarz-Weiß Weiner.