Lindstrots Bronze-Doppelpack

Leichtathletik: Junioren-DM in Rostock

Rostock

Am Wochenende fanden in Rostock die Deutschen Meisterschaften der U-20-Leichtathletinnen und Leichtathleten statt. Mit dabei war ein Brüderpaar aus Burgsteinfurt, das sich richtig freuen durfte. Für einen Laerer lief es hingegen nicht ganz so gut.

Von Marc Brenzelund