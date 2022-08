Marianne Finke-Holtz: „Aktuellen Schwung mitnehmen“

Frauen-Europameisterschaft in England

Kreis Steinfurt

Selten war das Interesse für den Frauen-Fußball so groß wie jetzt bei der Europameisterschaft in England. Das findet auch die Steinfurterin Marianne Finke-Holtz, die unter anderem beim DFB Mitglied des Ausschusses für Mädchen- und Frauenfußball ist. Damit das so bleibt, rät sie dazu, den Schwung mitzunehmen und die Hausaufgaben zu machen.

