Matthias Wernsmann bleibt der Chef

Die jüngste Jahreshauptversammlung der Fachschaft Fußball des TuS Germania Horstmar musste sich aufgrund der Coronapandemie mit zwei Geschäftsjahren, 2019 und 2020, auseinander setzen.

Geschäftsführer Benedikt Sunke berichtete über die wenigen Aktivitäten in den letzten Jahren und stellte die beiden Nichtabstiege am grünen Tisch heraus. Kassierer Manfred Eppenhoff stellte mit seinem Kassenbericht die finanzielle Situation der Fußballabteilung dar und gab dabei einen Überblick über die Ausgaben und Einnahmen. Lars Berkenbrock, der gemeinsam mit Marco Möllers im Vorfeld die Kassenprüfung übernommen hatte, bescheinigten dem Kassierer eine exzellente Kassenführung.

Nach der Entlastung des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung standen alle Vorstandsposten zur Neuwahl an: Matthias Wernsmann wurde als Erster Vorsitzender einstimmig für ein weiteres Jahr in seinem Amt bestätigt. Zum Geschäftsführer wählte die Versammlung einstimmig Benedikt Sunke für ein weiteres Jahr. Jörg Hartmann als zweiter Vorsitzender und Manfred Eppenhoff als Kassierer wurden in ihren Ämtern für eine weitere Amtszeit von zwei Jahren bestätigt. Als Beisitzer wurde Bernhard Haumering für ein weiteres Jahr wiedergewählt. Der bisherige Beisitzer, Christian Voss, stellte sein Amt nach acht Jahren zur Verfügung, auf ihn folgt Christian Schulze Ising. Zur Erweiterung des Vorstandes wurde Daniel Kock als weiterer Beisitzer gewählt. Als Kassenprüfer stellte sich Michelle Potthoff-Telgmann und Rene Schürmann für zwei Jahre zur Verfügung. Die Wahlen erfolgten einstimmig.

Im Rahmen der Versammlung bedankte sich der Vorstand bei den bisherigen Trainern der 1. Mannschaft Bernd Borgmann und Stephan Wigger für ihr Engagement im Horstmarer Fußball der letzten beiden Jahre.