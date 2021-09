Scheipers wiederbelebt den FCG

Viel los war am Wochenende auf den Plätzen in der Frauen-Bezirksliga. Galaxy Steinfurt und der TuS Altennberge zeigten, dass sie es nicht verlernt haben. Die SG Horstmar/Leer und die SpVgg Langenhorst/Welbergen kamen zu wichtigen Comeback-Siegen.

Hannah Scheipers (2.v.r.) trumpfte am Sonntag groß auf. Der Galaxy-Angreiferin gelangen beim 6:1-Heimsieg über den BSV Brochterbeck gleich vier Treffer.

Die Fußballerinnen des FC Galaxy können es also doch noch. Nach vier Niederlagen zum Auftakt gab es am Sonntag endlich die ersten Punkte. In beeindruckender Manier wurde der BSV Brochterbeck niedergekämpft.