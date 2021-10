Spielabbruch in Horstmar

In der Kreisliga B wurde am Donnerstag die Partie Germania Horstmar II gegen den FC Galaxy in der 79. Spielminute beim Stand von 3:1 für Horstmar abgebrochen. Galaxy-Trainer Nelson Venancio hat nach eigenem Bekunden seine Mannschaft vom Platz beordert, „weil ich nicht mehr gewährleisten konnte, dass Schlimmeres passiert.“ Es habe vonseiten der Zuschauer unter der Tribüne massive rassistische Beleidigungen gegenüber den Galaxy-Spielern gegeben, die er nicht öffentlich wiederholen wolle. Er habe Schiedsrichter Bernd Schölling darauf angesprochen, doch der sah sich nach Aussage von Venancio nicht in der Lage, darauf zu reagieren. Auf das Verhalten der Zuschauer habe er keinen Einfluss, habe ihm Schölling gesagt. Daniel Kock, Trainer der Horstmarer Reserve, bestätigte auf Anfrage, dass sich auf der Tribünenseite des Horstmarer Kunstrasenplatzes „was ereignet“ habe. Er habe jedoch nicht wahrnehmen können, was genau dort geäußert worden sei. Einen Ordnungsdienst, der eventuell hätte eingreifen können, habe er bei der II. Mannschaft noch nie am Platz gesehen. Er habe aber registriert, dass einige ältere Herren beruhigend hätten eingreifen wollen. „Nach der Roten Karte hat sich die Situation dort entladen“, so Kock weiter. „Fabian Schwietert hat wegen eines taktischen Fouls Rot gesehen. Ansonsten war das Spiel aber im Rahmen, und Horstmar hat auch nicht unverdient gewonnen“, berichtete Venancio weiter. Er habe den Abbruch herbeigeführt, weil „ich vier, fünf Spieler nicht mehr unter Kontrolle hatte und Schlimmeres vermeiden wollte.“