Spitzenreiter eine Nummer zu groß

Dem SV Westfalia Leer ist es nicht gelungen, dem Spitzenreiter FC Eintracht Rheine II ein Beinchen zu stellen. Die Gastgeber waren einfach zu dominant und fuhren so auch verdient den 4:1 (2:0)-Erfolg ein.

Schon früh leiteten die Rheinenser das Spielgeschehen in die richtige Richtung: Sie nutzten einen Fehler im Aufbauspiel von Leer eiskalt aus, Dustin Reiners markierte die Führung (12.). 13 Zeigerumdrehungen später war Kevin Osagie nach einem Freistoß aus dem Halbfeld zur Stelle und erhöhte (25.). Sie waren eine Nummer besser“, gab Leers Übungsleiter Thomas Overesch nicht den schlechten Verlierer. „Das muss man einfach neidlos anerkennen.“

Denn auch im zweiten Durchgang zeigte der Spitzenreiter, warum er dort oben steht. Nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff war Eugen Schäfer zur Stelle. Wieder war ein Missverständnis in Leers Spieleröffnung vorausgegangen. Ein Mal gelang es den Gästen jedoch auch, die Kugel über die Linie zu drücken: Nach einer Ecke von Max Joormann nickte Julian Wewers ein (54.). Doch mehr war nicht drin. Stattdessen erhöhte der FCE noch auf 4:1 – erneut nach einem Freistoß aus dem Halbfeld, dieses Mal hieß der Torschütze jedoch Dominic Brünen (73.).

„Es waren zwei Fehler im Spielaufbau und zwei Gegentore nach Standardsituationen. Es ist also nicht so, als hätte Rheine uns vier Mal super ausgespielt. Das ist ärgerlich, aber alles in allem passt das schon. Bereits am kommenden Freitag (19.30 Uhr) erwartet Leer schon den TuS Laer.