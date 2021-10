SpVgg Langenhorst/Welbergen turmhoch überlegen

Die SpVgg Langenhorst/Welbergen ist in der Frauen-Bezirksliga auf den zweiten Platz geklettert. Bei der bislang verlustpunktfreien Vertretung von Westfalia Hopsten wurden mit 3:0 gewonnen. Für die SG Horstmar/Leer endete das Spitzenspiel gegen Turo Darfeld hingegen mit einer Enttäuschung.

Sina Frahling (l.) und ihre Mitspielerinnen kamen am Sonntag oft einen Schritt zu spät. Das war einer der Gründe, warum die SG Horstmar/Leer das Spitzenspiel gegen Turo Darfeld mit 1:4 verlor.

In der Bezirksliga 6 waren die Spitzenteams am Wochenende unter sich. In zwei echten Gipfeltreffen standen sich die SG Horstmar/Leer und Turo Darfeld (1:4) sowie Westfalia Hopsten und die SpVgg Langenhorst/Welbergen gegenüber.