Tore satt in Borghorst

Es sah am Sonntag zwischenzeitlich mal so aus, als könnte der TuS Germania Horstmar seine erste Niederlage der Saison kassieren. 0:2 lag der Tabellenführer der Kreisliga A bei der Reserve des Borghorster FC im Hintertreffen, gewann am Ende aber verdient mit 6:3 (3:2).

Schon im Hinspiel hatten sich die beiden Teams neun Tore gegönnt, als die Germanen mit 5:4 die Oberhand behielten. Das hatten sich die 22 Akteure wohl zur Blaupause für das Wiedersehen genommen . . .

Und es ging spektakulär los: Horstmars Mittelfeldstratege Steffen Exner wollte den Ball elegant zu seinen Torwart Jan Stegemann zurückköpfen, doch dabei platzierte Exner die Kugel so genau, dass sie nicht in Stegemanns Pranken, sondern im langen Eck landete (5.). Für den BFC kam es noch besser, als Kevin Dirkes in der 22. Minute den Vorsprung verdoppelte. „Unsere Taktik, die Horstmarer Leistungsträger Steffen Exner und Marcel Exner in Manndeckung zu nehmen, ging bis dato gut auf“, wähnte BFC-Coach Nelson Venancio sein Team auf einem guten Weg.

Doch der Ligaprimus verfiel nicht in Hektik und verkürzte durch Niklas Völker auf 1:2 (36.). Steffen Exner rehabilitierte sich mit dem 2:2 (41.) für sein Eigentor, und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte war auch Marcel Exner erfolgreich – 3:2 für die TGH.

In der Kabine schüttelten sich die Borghorster und wollten ihrerseits zurückschlagen. Das ging komplett nach hinten los: Eine eigene Ecke wurde zu einem Bumerang, und Ruben Kosakowski erhöhte per Konterangriff auf 4:2 (48.).

„Danach haben wir hinten offen gemacht und die Flucht nach vorne ergriffen“, krempelte Venancio das taktische System um. Nutzen brachte das keinen ein, dafür aber Kosten – nämlich das 2:5 von Steffen Exner in Minute (66.). Danach saßen die Horstmarer komplett am Drücker. Aus zahlreichen weiteren Chancen resultierte aber nur noch das 6:2, das auf das Konto von Marcel Exner ging (70.). Drei Minuten vor dem Ende schönte Simon Scharlau mit seinem 3:6 das Endergebnis aus Sicht der Hausherren noch ein ganz kleines bisschen.

„Nach dem 0:2 waren wir schon ein bisschen irritiert, doch die Jungs haben die passende Reaktion gezeigt. Der Sieg geht vollkommen in Ordnung und freut mich sehr, wenngleich die drei Gegentore natürlich ein bisschen stören. Am nächsten Sonntag kommt es zum Derby gegen Westfalia Leer, auf das wir alle große Lust haben und uns konzentriert vorbereiten“, blickte Spielertrainer Niklas Melzer schon auf die nächste spannende Aufgabe.