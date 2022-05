Verletzungssorgen all überall

Die einen können noch Vizemeister werden, die anderen kämpfen um den Klassenerhalt. Mit anderen Worten: Zwischen dem FC Nordwalde und Germania Horstmar geht es noch um richtig viel. Bei der Begegnung Westfalia Leer gegen Matellia Metelen, die beide weder in Richtung Tabellenspitze noch -ende Sorgen haben, dürfte für die Overesch-Mannschaft in erster Linie Revanche für die 0:4-Hinspielniederlage auf dem Plan stehen.

West. Leer - Mat. Metelen

Thomas Dauwe gibt sich keiner Illusion hin. Er weiß genau, was ihn in Leer erwartet, auch wenn seine Mannschaft das Hinspiel gegen den SV Westfalia klar mit 4:0 gewonnen hat: „Man muss sich ja nur die Heimtabelle anschauen“, sagt der Trainer der Matellia. 31 von 43 Punkten hat das Overesch-Team auf eigenem Platz geholt. „Ich weiß genau, was uns in Leer erwartet, sowohl vom Untergrund als auch bei der Atmosphäre. Trotzdem, wir wollen über 60 Punkte kommen. Dafür hat Matellia Metelen sonst zwei Spielzeiten gebraucht“, haben Dauwe und seine Elf durchaus noch (erreichbare) Ziele.

Bei Westfalia wird der Kader genauso aussehen wie zuletzt gegen Emsdetten. Overesch plagen Personalnöte. Mit Arning, Schulte, Laschke und Hüsing fehlt im die komplette Offensivabteilung. „Wir haben einen großen Kader und können das auffangen. Und die, die die letzten zwei Spiele gespielt haben, haben es ja auch gut gemacht“, sagt Leers Coach.

Nordwalde - G. Horstmar

Vier Spieltage stehen für das Team von Spielertrainer Niklas Melzer noch aus, dann soll der Klassenerhalt im Kasten sein. 27 Punkte hat der TuS Germania aktuell und spürt den heißen Atem des SC Altenrheine II und Rodde (beide 23) schon. Es wäre tunlichst angebracht, wenn Horstmar also die drei Punkte aus Nordwalde mitnehmen würde.

Das dürften André Wöstemeyer und seine Truppe verhindern wollen, denn noch steht das Ziel „Vizemeister“ – zum wievielten Male eigentlich ? – beim FCN im Raume.

„Im Hinspiel haben wir, trotz der Niederlage, gut gespielt und fahren daher mit breiter Brust nach Nordwalde“, sagt Melzer, der auf einige Akteure verletzungsbedingt verzichten muss. Das trifft auch auf Nordwalde zu, dennoch sieht Wöstemeyer gute Chancen, dass er die Partie gewinnt: „Das Hinspiel war unter Flutlicht, da war Horstmar vor allem mit seinen Standards sehr gefährlich. Diesmal spielen wir zu Hause – und bei Tageslicht. Da sieht die Sache schon anders aus“, bewertet der Nordwalder Trainer die Lage neu. „Auf jeden Fall wollen wir Vizemeister werden. Ich habe eben noch mit dem Gellendorfer Trainer gesprochen. Der sagte mir, dass sie gegen FCE II alles geben wollen“, liebäugelt „Wöste“ vielleicht sogar mit dem Titel?