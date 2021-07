Viel Lob für die Germanen

Horstmar

Viel Leidenschaft legte Germania Horstmar im ungleichen Duell mit SuS Neuenkirchen an den Tag. Obwohl der A-Ligist zwischenzeitlich an einer Überraschung roch, setzten sich die Gäste aus der Westfalenliga am Ende mit 4:1 (2:0) durch. Das mit Abstand schönste Tor des Tages erzielte ein Germane.

Von Marc Brenzelund