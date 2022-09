Westfalia-Capitano Hüsing: „Das wäre ein Träumchen“

Horstmar-Leer

Am Sonntag boxt im Stadion am Leerbach der Papst im Kettenhemd: Dann erwartet die Westfalia den Tabellenführer Germania Horstmar zum ewig jungen Derby. Westfalia-Capitano Timo Hüsing hat schon richtig Laune auf das Match. Und ein Germane hat unabhängig vom Spielausgang auf jeden Fall was zu feiern.

Von Marc Brenzel