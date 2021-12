Westfalia schlägt Borussia II mit 5:0

Drei Spiele in einer Woche: Die Fußballer von Westfalia Leer können kaum Luft holen. Am Sonntag verloren sie mit 0:4 gegen Metelen, gestern schlugen sie Borussia Emsdetten II mit 5:0, und am Sonntag wartet St. Arnold als nächster Gegner.

Am Sonntag verlieren sie mit 0:4 gegen Metelen, am Mittwoch schlagen sie den Tabellennachbarn Borussia Emsdetten II mit 5:0 (2:0). Lennard Raus und Jannik Arning taten sich in diesem Abendspiel auf dem Horstmarer Kunstrasen als Doppeltorschützen hervor. Treffer Nummer drei zum zwischenzeitlichen 2:0 in der ersten Halbzeit markierte Gerold Laschke. „Die Mannschaft war einfach sehr gut drauf. Wir hatten vor dem 1:0 sogar noch zwei gute Torchancen durch Gerold Laschke, die einmal der Torwart gut hält und dann von der Linie gekratzt wurde“, berichtete Trainer Thomas Overesch. Gutes Gegenpressing ermöglichte zahlreiche Möglichkeiten, die Führung indes fiel nach einem Standard. Lennard Raus erzielte aus spitzem Winkel nach einer Ecke das 1:0 (38.), dem Laschke nach einem Zuspiel von Jannik Arning das 2:0 folgen ließ (39.). Direkt nach dem Wechsel erhöhte Arning nach einem Emsdettener Ballverlust auf 3:0 (46.). Dann dauerte es bis zur 81. Minute, ehe Arning mit einem Lupfer über den Torwart das 4:0 markierte. Den Schlusspunkt setzte erneut Raus per Elfmeter. Erik Schulte war mit einer Notbremse, für die es vom Schiri bei dem Spielstand nur Gelb, gab auf 5:0