Zwei Titel für Marie Hellmann

Die Horstmarer Leichtathleten zeigten sich bei den Westfälischen Jugendmeisterschaften in Lage in Höchstform. Die gute Form der Trainingsgruppe um Fenja Gude zeigte sich bereits bei den Münsterlandmeisterschaften vor zwei Wochen. Dies bestätigte am Samstag besonders Marie Hellmann. Die 19-jährige Studentin eröffnete die Meisterschaft mit dem Weitsprung der Altersklasse WJU 20. Trotz neuer persönlicher Bestleistung von 5,52 m, die sie innerhalb des Wettkampfs gleich zwei Mal sprang, verpasste Hellmann den Sieg um Haaresbreite, denn Neila Klein von der LG Kindelsberg Kreuztal sprang 5,53 m und gewann damit knapp vor Hellmann. Umso größer war die Freude beim 100m Hürden-Lauf. Auch hier war der Ausgang des Rennens knapp und konnte nur per Fotofinish entschieden werden. Diesmal war das Glück auf Hellmanns Seite. Sie gewann den Finallauf mit neuer Bestleistung von 15,45 sek. und damit auch ihren ersten Westfalentitel. Am Folgetag stand der Dreisprung auf dem Programm. Gleich ihr erster Sprung auf 10,95 m hätten der jungen Athletin zum Sieg gereicht. Im letzten Versuch verbesserte sie sich noch auf 11,14 m und gewann damit ihren zweiten Titel. In derselben Altersklasse wurde Sanja Terkuhlen mit neuer Bestleistung von 10,17 m Dritte. Ebenfalls Dritte wurde sie im Diskuswurf (25,21 m). 1,50 m reichten im Hochsprung für Rang vier.

Erfreulich war auch die Leistung von Malin Pommerening im Speerwurf (WJU 18). Nachdem das Einwerfen eher schleppend verlaufen war, steigerte sie ihre bisherige Bestleistung um zwei Meter. Mit 34,14 m wurde sie Achte. Im Kugelstoßen verbesserte Pommerening ihre Bestleistung um fast einen Meter und stieß sich mit 11,20 m auf Platz vier ihrer Altersklasse.

Magdalena Dahme lief das erste Mal ein Einzelrennen bei Westfälischen Meisterschaften und wurde Fünfte über 800 m der W 14 (2:31,96 min.). Felix Uhlenbrock steigerte seine Bestleistung über 110 m Hürden um mehr als eine Sekunde (Siebter MJU 18).