Kacktor des Monats: Paul Varnhagen vom SV Mauritz schnappt sich zweifelhaften Titel

Es ist eine beliebte Kategorie in der WDR-Kult-Sendung "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs": Das "Kacktor des Monats". Regelmäßg wählen die Zuschauer von Arnd Zeiglers TV-Show aus einer Auswahl von Amateur- und Profi-Toren den unterdurchschnittlichsten Treffer - und vergeben damit eine eher zweifelhafte Ehrung.

Varnhagen holt den Titel nach Münster

Im Monat November geht der Titel nun nach Münster - genauer gesagt: in die hiesige A-Liga. Torjäger Paul Varnhagen vom SV Mauritz steuerte am 7. November beim 5:2-Heimerfolg gegen den BSV Roxel II den vierten Treffer seines Teams bei und überzeugte damit 46,1% der Zuschauer. Damit landete er ganz knapp vor dem Zweitplatzierten David Meyers vom niederrheinischen Kreisligisten TSV Nieukerk.



Was war passiert? In der 81. Minute des Kreisliga-Derbys wollte Roxels Keeper Simon Tegeler das Spiel schnell machen und den eigenen Angriff einleiten. Was dann aber folgte, war ein echtes Kacktor. Tegeler rutschte der Ball beim Wurf aus der Hand, das Leder landete direkt auf dem Fuß von Varnhagen, der in den leeren Kasten einschob.



Preußen Münster erlangte einst Berühmtheit

Es ist nicht das erste Mal, dass die Auszeichnung nach Münster geht. Im Jahr 2018 erlangte der damalige Drittligist Preußen Münster zweifelhafte Berühmtheit, als er alle Rekorde brach und sich in Person von Ex-Adlerträger Benjamin Schwarz ebenfalls im November den dritten Titel des Jahres sicherte. Im März krallte sich damals bereits Jeron Al-Hazaimeh den Sieg, im April zog Fabian Menig nach. Im Februar 2019 sicherte sich außerdem Kolja Speckmann vom 1. FC Gievenbeck II die Auszeichnung. Münster ist also, so scheint es zumindest, extrem anfällig für echte Kacktore.