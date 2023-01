Borghorsts „Zwote“ spielt erste Sahne

Einen richtig guten Eindruck hinterließ die Reserve des Borghorster FC beim 5:0-Erfolg über die SG Elte. Und auch der FC SW Weiner wusste in seinem Test in Burgsteinfurt zu gefallen. Einen Sieg verbuchte der TuS Laer – aber einen mit drei Schönheitsfehlern.

Montagabends sind Fußballspiele auf Amateurebene eher ungewöhnlich. Doch was wollen die Trainer machen, wenn sie sich noch einen letzten Eindruck vor dem Start der Rückrunde am kommenden Wochenende verschaffen wollen? Und daher wurde hier und da noch mal getestet.

Borghorster FC II – SG Elte 5:0 (2:0)

Die Generalprobe vor dem Re-Start am Sonntag gegen den 1. FC Nordwalde ist den Borghorstern so was von gelungen. Linus Elling (26.), Alexander Groll (31.), Kevin Dirkes (75.), Tom Wessels (82.) und Marlon Brosig (90.) schossen den Sieg gegen den B-Ligisten heraus. „Fünf Tore, fünf Torschützen. Vorne sind wir variabler geworden“, freute sich Trainer Nelson Venancio. Und auch unter defensiven Gesichtspunkt fand die Vorstellung seine Zustimmung: „Wir haben die gefährlichen Tiefenläufe des Gegners gut verteidigt und so gut wie gar nichts zugelassen.“ Das Schlussfazit des Übungsleiters: „Das war heute erste Sahne.“

SV Burgsteinfurt III – SW Weiner 0:4 (0:2)

Die Schwarz-Weißen aus Weiner bestritten ihre erste Partie in diesem Jahr. „Dafür, dass wir circa acht Wochenspielpause hatten, war das schon ganz gut. Wir haben den Gegner beherrscht und nichts anbrennen lassen“, freute sich Trainer Alexander Witthake. Einen Grund zur Kritik lieferte die Chancenausbeute, denn die Ochtruper hätten deutlich höher gewinnen können. So blieb es bei den Treffern von Mike Helming (37./61.) und Bastian Roters (65.). Zudem steuerten die Burgsteinfurter ein Eigentor bei (12.).

TuS Laer 08 – SW Havixbeck 4:3 (2:2)

Die 08er gewannen das zweite Mal innerhalb von fünf Tagen 4:3. Nach Falke Saerbeck wurde jetzt auch SW Havixbeck mit dem gleichen Ergebnis nach Hause geschickt. Jonathan Kossok traf nach vier Minuten für die Gäste, was Leon Konermann mit dem 1:1 beantwortete (15.). Armen Tahiri brachte die Schwarz-Weißen abermals in Front (22.), Nico Stippel egalisierte (28.). Auch in der zweiten Hälfte wechselten sich die Teams mit Toren ab: Hannes Medding (65.) und Amin Berrada (77.) ließen die Hausherren jubeln, Philipp Rossmann die Gäste (72.). „Wenn wir in der Saison immer vier Tore machen, dann werden wir sicherlich viele Punkte holen. Aber defensiv ist das alles ausbaufähig. In den beiden letzten Spielen haben wir uns von den sechs Gegentreffern fünf selber reingeworfen“, ärgerte sich Spielertrainer Steffen Köhler.