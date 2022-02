Donnerstags wird aufgeräumt

In jedem Verein gibt es eine Mannschaft hinter der Mannschaft. Menschen, die sich kümmern, die Aufgaben erledigen und die Dinge am Laufen halten. Beim TuS Laer 08 sind dies ehemalige Spieler, der Alten Herren, die sich um die Anlage kümmern, aktuell mehr denn je.

Wo erwischt man Thomas Fraune, wenn man ihn mal sprechen will? Natürlich im Dienst, diesmal allerdings nicht am Fußballplatz, sondern in seiner alten Firma. Der Platzkassierer des TuS Laer 08, von Beruf Groß- und Außenhandelskaufmann, ist „mal eben“ eingesprungen, als sein Chef anrief, dass wegen Corona ein Mitarbeiter ausgefallen sei. „Eigentlich bin ich Rentner, seit vier Jahren schon“, erzählt Fraune, der 51 Jahre bei der Firma Lengers gearbeitet hat.