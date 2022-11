FSV-Reserve ist im Rollen

Die Zweitvertretung des FSV Ochtrup hat sich dank starker Leistungen von den Abstiegsrängen verabschiedet. Am Sonntag soll es gegen den TuS Laer so weitergehen. Die Gäste hängen hingegen aktuell ergebnistechnisch etwas durch. Das muss sich ändern, fordert Trainer Raphael Palm.

„The Trend ist your friend“ ist eine der wichtigsten Börsenweisheiten. Wenn die auch ihre Gültigkeit in der Kreisliga A haben sollte, dann geht der FSV Ochtrup II am Sonntag favorisiert in sein Heimspiel gegen den TuS Laer. Die Hausherren holten zehn Punkte aus den vergangenen fünf Partien, die Gäste sind hingegen seit vier Runden sieglos.

„Die Mannschaft gewöhnt sich immer mehr an das Tempo in der A-Liga“, hat Tim Niehues, Spielertrainer des FSV-Reserve, festgestellt. „Und das – kombiniert mit der passenden Körperlichkeit – muss auch Sonntag so sein. Sonst bekommen wir gegen eine spielstarke Mannschaft wie Laer große Probleme.“

Als Fels in der Brandung hat Niehues Tim Heilig ausgemacht, der auf der Sechserposition mit großem Einsatz besticht. Zudem trugen die beiden Innenverteidiger Hannes Ruhkamp und Tim Küper wesentlich dazu bei, dass sich der Aufsteiger von den Abstiegsplätzen verabschiedet hat. „Auch wenn es gerade rund läuft, ist das kein Grund, nachzulassen. Wir müssen Sonntag wieder von Anfang an voll da sein“, betont Niehues.

Während über Ochtrup die Sonne strahlt, sind über Laer ein paar dunkle Wolken aufgezogen. „Wir befinden uns in einer kleinen Ergebniskrise. Jetzt wird es Zeit, dass wir wieder in die Spur zurückfinden“, bezieht Raphael Palm Stellung. Dabei kommt es ihm in erster Linie darauf an, dass seine Elf ein anderes Gesicht zeigt: „Wir müssen die Zweikämpfe besser annehmen als das in den beiden jüngsten Partien gegen die erste Mannschaft der Ochtruper und gegen Hauenhorst der Fall war“, wünscht sich der Laerer Coach mehr gesunde Aggressivität. Gearbeitet wurde in den Einheiten am Verteidigen von Standardsituationen, denn dort offenbarten die 08er zuletzt Defizite.

Im Tor kommt es zu einem Wechsel. Da Alexander Thüning aus privaten Gründen fehlt, feiert Hendrik Morman seine Saisonpremiere.