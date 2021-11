Laer-Kapitän Nico Stippel: „Das 3:5 gegen Germania Horstmar für uns auch ein Weckruf.“

Der TuS Laer spielt eine super Saison. Nach zwölf Runden führt das Team von Trainer Ron Konermann die Tabelle der Kreisliga A an. Kapitän Nico Stippel weiß, was die Mannschaft so stark macht.

Warum die Laerer Fußballer in den vergangenen Jahren ihre ohne Zweifel vorhandenen Qualitäten nie konstant auf die Straße bekamen, verwunderte schon. In dieser Saison ist das anders: Der TuS führt die A-Liga nach zwölf Spieltagen mit vier Punkten Vorsprung vor dem Tabellenzweiten FC Eintracht Rheine II an. Warum es für die 08er momentan so gut läuft, wollte WN-Sportredakteur Marc Brenzel von TuS-Kapitän Nico Stippel (24) wissen.