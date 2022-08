Laerer laden sich Fortuna Emsdetten ein

Im Kreispokal duellieren sich am Donnerstag die beiden A-Ligisten TuS Laer und Fortuna Emsdetten. Das verspricht ein ausgeglichenes Duell zu werden. Auf den Sieger wartet übrigens nicht der FC Eintracht Rheine, denn der erlebte am Dienstag eine böse Überraschung.

Im Kreispokal gehen in dieser Woche die Partien der zweiten Runde über die Bühne. Dabei empfängt der TuS Laer am Donnerstag (Anstoß: 19.30 Uhr) den A-Liga-Rivalen Fortuna Emsdetten. „Ein interessantes Spiel“, freut sich Laers Trainer Raphael Palm. Er setzt aber Prioritäten: „Liga vor Pokal – deshalb wird mit Rücksicht auf das Punktspiel am Sonntag in Neuenkirchen ein wenig rotiert.“

Ein frisches Gesicht in der Startelf könnte der junge Angreifer Fynn Werger sein. Sollten die Laerer weiterkommen, wartet im Viertelfinale der SV Mesum. Der Westfalenligist schaltete am Dienstag Cupverteidiger FCE Rheine mit 5:3 (3:3) aus. Ebenso in der Runde der letzten Acht: Borussia Emsdetten nach einem 3:0-Sieg bei GWA Rheine. -mab-