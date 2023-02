Nelson Venancio will eine andere Aggressivität sehen

Nelson Venancio lässt keine Zweifel daran aufkommen, was er von den Leistungen seiner Elf an den ersten beiden Spieltagen des Jahres gegen Nordwalde (1:4) und Borussia Emsdetten II (2:2) gehalten hat: „Das war absolute Grütze, da fehlte viel“, gibt der Trainer des A-Ligisten Borghorster FC II vor dem Heimspiel gegen den TuS Laer (Anstoß: Sonntag, 13.30 Uhr) ganz unverblümt zu Protokoll.

Was ihm überhaupt nicht passte war die fehlende Galligkeit in den Zweikämpfen. „Da will ich einfach eine andere Aggressivität sehen. Nicht unfair, aber engagiert“, betont Venancio. Einer, der das beherzigt, ist Daniel Schulze Brock. Der Innenverteidiger fehlte zuletzt lange, ist mittlerweile aber wieder im Training und sammelte Spielpraxis in der Dritten. „Wenn er grünes Licht für einen Einsatz von Anfang an gibt, ist er dabei. So einen wie Daniel brauchen wir“, betont Venancio.

Ansonsten dürfen sich nach den jüngsten Vorstellungen nur zwei Akteure ihres Mitwirkens gegen Laer sicher sein: Torwart René Pichutzki und Kapitän Julian Bauland, der in der Hinrunde in der Nachspielzeit den 1:1-Endstand markierte.

Wichtige Einsatzzeit holte sich Laers Spielertrainer Steffen Köhler. Am Mittwoch schnürte er für die Reserve die Schuhe und trug sich beim 3:0 im Test gegen SW Beerlage sogar in die Torschützenliste ein. Rund ein Jahr nach seiner schweren Knieverletzung deutet daher vieles auf Köhlers ersten Startelfeinsatz seit langer Zeit hin – voraussichtlich in der Innenverteidigung.

Kein Thema ist Marcel Theis, der sich in Finnland im Urlaub befindet. „Echt schade, den hätte ich gerne dabei gehabt. Es ist der Wahnsinn, was Marcel auf der Sechs so abräumt“, adelt Köhler seinen Kicker. Martin Bühning ist verletzt und daher auch kein Thema für das Borghorst-Match, dafür steht Julian Uhlenbrock Gewehr bei Fuß.

„Die Spiele gegen Borghorst waren in der Vergangenheit immer hart umkämpft. Gegen uns sind die irgendwie immer richtig heiß. Darauf sollten wir vorbereitet sein“, stellt Köhler seine Truppe auf heftigen Gegenwind ein.