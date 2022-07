Nordwalder gucken Laeren tief in die Augen

Zwei Teams, die in der nächsten A-Liga-Saison sicherlich eine gute Rolle spielen werden, messen sich am Freitag im Pokal: Im Nordwalder Sparkassenstadion trifft der gastgebende 1. FC auf den TuS Laer. Nimmt man die beiden Duelle aus der Spielzeit 2021/22 als Maßstab, stehen den Zuschauern 90 packende Minuten ins Haus.

In der Vorsaison mischten der 1. FC Nordwalde und der TuS Laer in der Kreisliga A weit oben mit – und das dürfte aller Voraussicht nach auch 2022/23 wieder der Fall sein. Am Freitag gucken sich die beiden Kontrahenten das erste Mal genauer in die Augen, wenn sie sich in der ersten Runde des Kreispokals gegenüberstehen.

Für die Hausherren stehen in diesem Sommer ein 6:3 gegen Westfalia Kinderhaus II, ein 0:2 gegen Emsdetten 05 und ein 0:6 gegen den Borghorster FC in den Büchern. Unabhängig von den Ergebnissen sei die bisherige Vorbereitung recht ansprechend verlaufen, findet Trainer André Wöstemeyer. So soll es morgen weiter gehen. „Ich möchte im Vorfeld ja nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber verraten kann ich, dass wir die Laerer schon stressen und vorne draufgehen wollen“, lässt er durchblicken.

Seit drei Wochen arbeitet Wöstemeyers Pendant Raphael Palm jetzt in Laer. Er sei sehr aufgenommen worden, berichtet der neue Coach, für den die Vorbereitung nach dem ersten Kennenlernen nun richtig los geht. Eingeleitet wird Phase zwei also mit dem Duell in Nordwalde. „Für mich ist das von der Bedeutung her ein Fifty-Fifty-Spiel. Fifty Test-, fifty Pflichtspiel“, positioniert sich Palm.

Wieder im Training ist Steffen Köhler, der nach seinem Kreuzbandriss aber erstmal behutsam aufgebaut werden soll. „Da überstürzen wir nichts“, betont Palm.