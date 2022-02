Nullachter mit leeren Händen

Es lässt sich ungefähr erahnen, mit welchen Platzverhältnissen die kunstrasengewöhnten Laerer (hier Julian Uhlenbrock) sich in Gellendorf auseinandersetze mussten. Das Ende vom Lied: Der TuS verlor mit 2.3, und Gelledorf kletterte in der Tabelle bis auf Rang drei.

Ron Konermann stand wie konsterniert am Spielfeldrand und verstand die Welt nicht mehr. Wie konnte seine Mannschaft nach einer 2:0-Führung in Gellendorf nur so eingehen und noch mit 2:3 (2:2) verlieren, fragte sich der Trainer der Nullachter. Sicher, der Platz war tief und schwer bespielbar. Der Ball versprang und hoppelte eigentlich nur über den Rasen. Aber das galt für beide Mannschaften.

„Ich verstehe es nicht. Wir gehen in Führung und nehmen am Ende nichts mit nach Hause. Auf so einem Platz kannst du kein Tiki-Taka spielen. Da muss man Zweikämpfe führen und sich den Arsch aufreißen“, stellte Konermann die Einstellung seines Teams infrage. Nur ein Sieg aus den letzten vie Spielen, aber abgehakt hat der Laerer Übungsleiter die Meisterschaft noch nicht. „Es kommt auf die letzten fünf Spiele an“, zitierte er Hans-Dieter Jürgens.

Die Partie begann wie nach Plan: Marcel Exner – wer auch sonst – brachte seine Farben durch zwei Treffer in der sechsten und 19. Minute in Führung. Beim ersten war Steffen Köhler der Vorbereiter, beim zweiten eroberte Exner selbst die Kugel. Doch das reichte nicht. Gellendorf steckte keineswegs den Kopf in den schwammigen Rasen, sondern kämpfte und kam durch Cornelius Vorreiter nach einer Ecke (42.) und Nils Holthaus, ebenfalls nach einem ruhenden Ball, noch vor der Pause zum Ausgleich (44.). Hätte Torwart Alexander Thüning nicht einen so guten Tag erwischt, das 2:2 wäre wohl schon früher gefallen. Gellendorf war die aktivere Mannschaft und hatte die besseren Möglichkeiten.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum: Gellendorf drängte auf das 3:2 und Laer verschaffte sich Luft durch sporadische Angriffe. Die brachten jedoch nichts ein, die besseren Chancen hatten vor zahlreichen Zuschauern weiterhin die Gastgeber.

In der 77. Minute wurden die Angriffsbemühungen der Sportfreunde schließlich auch belohnt. Nach einem Angriff über die linke Seite kam Thüning einen Schritt zu spät aus seinem Kasten und wurde von Ole Lüttmann schlicht und einfach überlupft. Riesenjubel und wütende Angriffe der Nullachter, die nun ihrerseits wenigstens einen Punkt mitnehmen wollten. Doch dafür war es zu spät. Den Gästen gelang nicht mehr viel. Und während die Rot gekleideten SFGler beim Abpfiff des Schiedsrichters jubelten, als hätten sie die Meisterschaft geholt, schlichen die in Schwarz spielenden Laerer mit hängenden Köpfen vom Platz.