Nullachter schon auf gutem Weg

Die beiden TuS-Mannschaften, Altenberge und Laer, haben am Dienstag einen Test gegen jeweils höherklassige Teams durchgeführt. Beide Trainer durften anschließend einen Sieg verkünden.

Der Fußballvorstand des TuS Altenberge ist derzeit auf Trainersuche, und nebenbei muss sich das spielende Personal auf den Endspurt in der Meisterschaft vorbereiten. Dies tat die Mannschaft von Trainer André Rodine mit einem 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den Westfalenligisten FC Gievenbeck ganz gut. Deutlich mehr Tore fielen in dem Vergleich zwischen dem TuS Laer 08 und Bezirksligist SuS Neuenkirchen II, den die Nullachter mit 4:2 (1:2) für sich entschieden.

TuS Altenberge - 1. FC Gievenbeck 1:0

Toni Vogt erzielte (25.) nach einem Pass von Felix Risau den einzigen Treffer der Altenberger Partie gegen Gievenbeck – obwohl durchaus Möglichkeiten für den Gastgeber vorhanden waren. „Wir haben sie nicht genutzt – oder die Torleute standen im Weg. Insgesamt war es ein gutes, intensives Spiel mit gutem Tempo. Gefallen hat mir vor allem, dass wir spielerische Lösungen für alle Situationen gesucht haben“, lobte Rodine sein Team. Klas Tranow, der den FCG coachte, bemängelte die Passqualität seines Teams.

Im zweiten Durchgang hatte Vogt eine weitere gute Chance, auf 2:0 zu erhöhen, ebenso Steffen Exner mit einem Distanzschuss. Kurz vor Spielende tauchten die Gäste zweimal gefährlich vor dem Tor von Jan Fabian Winter auf. Der machte seine Sache als Keeper jedoch gut und hatte mit dem Torpfosten einen Helfer im Bunde.

Hinsichtlich der Verpflichtung eines Nachfolgers von André Rodine für die erste Mannschaft des TuS Altenberge kann der Verein noch keinen Vollzug vermelden. „Wir sind dran und führen Gespräche. Aber es muss ja nicht immer die erstbeste Lösung sein. Wir müssen auch Dinge besprechen, die mit der Neustrukturierung der Fußballabteilung einhergehen. Ich gehe aber davon aus, dass wir bis Ende Januar alles in trockenen Tüchern haben“, gibt sich Abteilungsleiter Dietrich Schulze-Marmeling optimistisch.

So weit TuS I, bei TuS II sieht es ähnlich aus. Max Jürgens und Julius Höltje bleiben der Mannschaft als Spieler und Assistenten des oder der Trainer erhalten, aber ein neuer Coach als Nachfolger für Dominik Adler und Frederik ten Voorde ist noch nicht gefunden. „Wir haben einen Vorschlag aus der Mannschaft“, ist laut Schulze-Marmeling ein Kandidat im Gespräch.

TuS Laer 08 - SuS Neuenkirchen II 4:2 (1:2)

Der TuS Laer ging in seinem Spiel gegen Neuenkirchen II durch einen Hammer von Steffen Köhler in Führung (28.), geriet bis zur Pause durch Tore von Daniel Albers (31.) und Jan Wiegers (39.) aber in Rückstand. „Das 1:1 fiel nach einem Fehlpass im Spielaufbau, beim zweiten haben wir nach einem Freistoß aus dem Halbfeld gepennt“, beschrieb Trainer Ron Konermann die Gegentore, vergaß dabei aber nicht, dass Leon Konermann, Nico Stippel und Robin Drees weitere gute Tormöglichkeiten hatten.

Im zweiten Spielabschnitt und nach einigen Wechseln erzielte Marcel Exner nach einem schnell ausgeführten Einwurf von Lukas Eissing den Ausgleich (57.) und legte mit dem 3:2 per Kopf nach Freistoß Köhler zehn Minuten später direkt nach. Das 4:2 in der 81. Minute, ein Befreiungsschlag aus 35 Metern von Hannes Hagen, war für Konermann das schönste Tor des Tages.

Mit Felix Hehemann vom Blau-Gelb Gimbte konnte der Laerer Trainer in dieser Woche einen Neuzugang aus der münsterschen A-Liga verkünden. Der 23-Jährige soll auf der Position des Innenverteidigers spielen.