Steinfurts U 13-Kreisauswahl wird Westfalenmeister

Kreis Steinfurt

Ins Rampenlicht schossen sich am Donnerstag die U 13-Fußballer des Kreisauswahl Steinfurt. Beim Endrundenturnier um die Westfalenmeisterschaft in Rietberg holte sich das Team von Trainer Jens Kormann den Titel. Ein Spieler lieferte dabei mal so richtig ab.

-mab-