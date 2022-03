TuS Laer erkämpft sich drei Punkte in Rodde

Die Ärmel mussten die A-Liga-Fußballer des TuS Laer am Sonntag hochkrempeln. Bei Schlusslicht Eintracht Rodde war Kampf angesagt. Am Ende reichte ein einziger Treffer, um das Duell zu entscheiden.

Der TuS Laer hat am Sonntag den Rückstand auf A-Liga-Spitzenreiter FC Eintracht Rheine II auf zwei Punkte verkürzt. Während der Ligaprimus bei Vorwärts Wettringen II Federn ließ (1:1), machten die 08er ihre Hausaufgaben und gewannen bei Schlusslicht Eintracht Rodde mit 1:0 (1:0).

Einfach machten es die Rheinenser dem TuS allerdings nicht, denn die Eintrachtler suchten und fanden die Zweikämpfe. Hinzu kam ein tiefer Platz, dessen Zustand Gäste-Trainer Ron Konermann als „Katastrophe“ bezeichnete. „Gott sei dank haben wir die Primärtugenden in die Waagschale gelegt, sonst wäre es eng geworden“, lobte der Übungsleiter seine Truppe für einen nimmermüdem Einsatz.

In einer sehr chancenarmen Begegnung reichte dem Favoriten eine echte Möglichkeit, um das Duell für sich zu entscheiden: Felix Eißing schlug den Ball lang und weit in den Rodder Strafraum, Paul Wesener-Roth wurde Herr des Fluggeräts und bediente Marcel Exner, der seinen 18. Saisontreffer erzielte (37.). Mehr Nennenswertes gab es in Halbzeit eins nicht.

Nach dem Pausentee wurde das spielerische Level nicht angehoben. Kampf war Trumpf, und denen nahmen die Laerer an. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend, und so brachte der TuS den knappen Vorsprung über die Zeit.

„Ich kann meine Jungs echt nur loben. Sie haben gesehen, dass es auch auf diesem Weg möglich ist, zu gewinnen. Auch andere Mannschaften von oben werden solche Spiele bestreiten müssen. Und fehlerfrei geht da keiner durch“, ahnt Konermann, dass sich die Titelaspiranten auf eine sehr steinige Rückrunde einstellen müssen.

Roddes Trainer Horst Hillebrand haderte anschließend: „Es war heute definitiv mehr drin. Wir müssen auch mal unsere Möglichkeiten nutzen und die Tore machen. Ansonsten gibt es an diesem Auftritt nichts zu bemängeln. Die Dynamik war vorhanden.“