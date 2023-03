TuS-Serie gerissen

Zum ersten Mal nach sechs Siegen in Folge hat der A-Ligist TuS Laer 08 mal wieder einen Punkt abgegeben. Auf dem heimischen Kunstrasenplatz an der Sportallee kam die Mannschaft von Spielertrainer Steffen Köhler gegen den Tabellennachbarn 1. FC Nordwalde nicht über ein 0:0 hinaus.

Die Serie des TuS Laer von sechs Siegen in Folge ist gerissen. Das Heimspiel am Sonntagnachmittag gegen den Tabellennachbarn 1. FC Nordwalde endete mit einem torlosen Unentschieden.

Steffen Köhler, Spielertrainer des TuS, begann mit dem dominanten 3-5-2-System, damit seine Mannschaft den Ball lang und oft in den eigenen Reihen laufen lassen konnte. Nordwaldes Trainer Andre Wöstemeyer stellte ein defensiv orientiertes 4-2-3-1 System auf, das vor allem in der ersten und lange Zeit in der zweiten Halbzeit vorzüglich funktionierte. Immer wieder lief der Österreicher Dominik Knapp die beiden herausragenden Innenverteidiger Köhler und Marcel Lütke Lengerich an, um ihre gefährlichen langen Bälle zu unterbinden. Knapp absolvierte während der ersten 45 Minuten viele Kilometer. Deswegen wurde Nordwaldes Offensivmann auch zur Pause durch Carlo Weßeling ersetzt.

Vor dem Seitenwechsel hatten für Laer Leon Konermann (30.) und zwei Mal Nico Stippel (33./36.) Möglichkeiten, die ein Tor wert gewesen wären. Der 1. FC Nordwalde überwand zwar mehrmals schnell das Mittelfeld, hatte aber im Sechzehner zu wenig Durchschlagskraft.

2. Halbzeit

In der zweiten Halbzeit, versuchten die Gäste, die Dreier-Kette des TuS weiter früh zu attackieren, doch jetzt fanden die langen Bälle, ob hohe oder flache, vor allem von Laers Spielertrainer, die Adressaten. So hatte Hannes Medding das 1:0 auf dem Fuß (55.). Sein Flachschuss verfehlte den Nordwalder Kasten nur um wenige Zentimeter. Acht Zeigerumdrehungen später besaßen erneut Medding und im Nachschuss Leon Konermann eine Doppelchance.

Die größte Möglichkeit hatte Nico Stippel: In der 82. Minute führte Marcel Lütke Lengerich einen Freistoß von der linken Seite aus. Die Flanke nahm Stippel mit dem Kopf, verfehlte aber das Tor nur knapp. Die letzte Chance zur Führung verzeichnete Medding (89.).

„Wir sind in der ersten Halbzeit überhaupt nicht richtig reingekommen. Wir hatten uns vorgenommen, Nordwalde früh unter Druck zu setzen, aber wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. In der zweiten Spielhälfte haben wir das auf jeden Fall besser gemacht und am Ende die klareren Chancen rausgespielt. Aber letztlich aufgrund der zwei Halbzeiten ist das Spiel zurecht 0:0 ausgegangenen. Ich glaube, wir hätten noch eine halbe Stunde länger spielen können, ohne dass ein Tor gefallen wäre“, meinte Köhler.

Trainerstimmen

„Wir haben im letzten Drittel nicht klar und sauber gespielt. Dann hätten wir sicherlich auch gute Chancen haben und gewinnen können. Aber im Großen und Ganzen sind wir clever aufgetreten und haben die Räume sehr gut zu gemacht“, sagte Wöstemeyer.