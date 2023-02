Mehmet Kara läuft fürs Benefizspiel bei der SG Telgte auf

In einem Benefizspiel für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien treffen die Altherren der SG Telgte auf eine Hobbytruppe des Telgter Moschee-Vereins. Die wird unterstützt vom ehemaligen Profi Mehmet Kara, über Jahre Publikumsliebling bei Preußen Münster.

Für das Benefiz-Fußballspiel der SG Telgte für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien hat sich ein prominenter Gast angekündigt. Für die türkische Hobbymannschaft des Moschee-Vereins aus Telgte will am Freitag (19.30 Uhr, Kunstrasenplatz im Takko-Stadion) auch Mehmet Kara gegen die SG-Altherren auflaufen.

Mit Paderborn in der 2. Liga

Der heute 39-Jährige hat in der ersten türkischen Liga gespielt, in der 2. Bundesliga beim SC Paderborn und insgesamt knapp neun Jahre für Preußen Münster. Beim SCP war der Offensivspieler und Edeltechniker Publikumsliebling. Derzeit kickt Kara noch beim Bezirksligisten VfL Kamen, einem Ligakonkurrenten der SG Telgte.

Der Kontakt lief über Ismail Budak (ASK Ahlen). Der Telgter hat ebenfalls höherklassig gespielt und steht am Freitagabend mit Kara auf dem Platz. „Ich kann wegen einer Schambeinentzündung aber nicht im Feld spielen. Ich gehe ins Tor“, sagt Budak.

Das türkische Team hat Metin Tüfekci zusammengestellt. 14 Spieler stehen auf seiner Liste. „Das ist eine schöne Geste der SG, dass wir das Spiel machen können“, sagt Tüfekci. „Im Vordergrund steht der Spaß und dass wir möglichst viel Geld sammeln für die Erdbebenopfer.“ Die kompletten Erlöse und die Spenden gehen an die „Aktion Deutschland Hilft“, einem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen.

Ganz besonders freut sich Tüfekci, der wie andere Männer aus dem Moschee-Verein selbst gelegentlich bei den SG-Altherren kickt, über die Zusage von Kara. „Das ist klasse, dass ein Ex-Profi dabei ist. Vielleicht kommt dann noch der ein oder andere Preußen-Fan dazu.“