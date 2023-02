Arminen blasen Refrath mit 9:1 aus der Halle

Die Ochtruper Tischtennis-Asse haben auch am zweiten Spieltag der Rückrunde keine Zweifel daran aufkommen lassen, dass sie in dieser Saison in die Regionalliga aufsteigen wollen. Das bekam jetzt der TV Refrath zu spüren. Die Gäste, die alles andere als Laufkundschaft sind, wurden mit 9:1 besiegt. In der Landesliga hatte der TTV Metelen eine Herkulesaufgabe vor sich . . .

Auf ihrem Weg zum Titelgewinn sollte sich den Ochtruper Arminen am besten keiner in den Weg stellen. Am Samstag blies der Oberliga-Spitzenreiter den TV Refrath mit 9:1 aus der Weilauthalle. „Damit haben wir nicht gerechnet. Wir waren eigentlich davon ausgegangen, dass es ein ganz enges Spiel werden würde“, zeigte sich Teamsprecher Christopher Ligocki so überrascht wie angetan von dem megastarken Auftritt gegen den letztjährigen Tabellendritten.

Die Gäste waren in Bestbesetzung angereist, was die Ochtruper aber nicht davon abhielt, gegen das Refrather Spitzendoppel zu „breaken“. Ligocki und Alexander Lübke gewannen gegen Marcus Steinfeldt/Christian Wipper mit 3:1, was nicht unbedingt einkalkuliert gewesen war. Am Nebentisch trumpften Bernd Ahrens und Henning Zeptner gegen Dennis Fischer/Jamal Oudriss ganz groß auf (3:0).

Zeptner punktete problemlos gegen Fischer (11:7, 11:8, 11:4), ehe Lübke sowie Ahrens zwei Fünfsatz-Matches für sich entschieden. „Damit hatten wir Refrath den Zahn gezogen“, analysierte Ligocki, der für das 6:0 sorgte. Im zweiten Durchgang steuerten Zeptner, Lübke und Ahrens die Zähler sieben bis neun bei. „Das war ein klasse Auftritt von uns. Besonders imponierend war, was Alex Lübke gezeigt hat“, stellte Ligocki ein Sonderlob aus.

In den beiden folgenden Heimspielen gegen Borussia Düsseldorf II (11. Februar) und die SpVgg Meiderich (25. Februar) können die Ochtruper schon fast schon eine Vorentscheidung im Kampf um das Regionalliga-Ticket herbeiführen.

Für die Ochtruper Reserve hingen die Trauben am Samstag zu hoch. Der SV Brackwede II unterstrich mit einem 9:3-Auswärtssieg, warum er die Tabelle in der Verbandsliga anführt. Das Spitzendoppel der Arminen mit Nils Dinkhoff und Timo Scheipers überzeugte mit einem Dreisatzsieg, zudem gewannen Patrick Gust (3:0 gegen Philipp Abke) und der glänzend aufgelegte Tobias Knoll (3:2 gegen Chris Klinksiek). Mit 12:12 Punkten sind die Töpferstädter Sechster und damit einen Rang vor den Relegationsplätzen zu finden.

„Das war knapper, als es das Ergebnis vielleicht vermuten lässt“, meinte Sebastian Klockenkemper, Teamsprecher des Landesligisten TTV Metelen, nach der 3:9-Heimniederlage gegen Tabellenführer Westfalia Kinderhaus. Etwas Pech hatten die Hausherren in den Fünfsatz-Matches. Heiko Fislage und sein Bruder Stefan mussten sich im Doppel mit 2:3 knapp geschlagen geben, anschließend verlor Mateusz Ksiazczyk unglücklich gegen Niko Brors mit 14:12, 1:11, 11:8, 10:12 und 12:14. Statt 2:2 hieß es zu diesem Zeitpunkt 0:4 aus Metelener Sicht.

Dafür sorgte Ksiazczyk in seinem zweiten Einzel für eine Überraschung und setzte sich gegen Alexander Michelis knapp durch. Für die Nummer eins aus Kinderhaus war es die erste Niederlage in der laufenden Spielzeit. Für die übrigen Zähler beim sorgten Stefan Fislage und Klockenkemper, die sich „unten „ gegen Jan Löwen und Kevin Junker durchsetzten.