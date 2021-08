Arminen knipsen Nordlicht aus

Ochtrup

Am Pfingstmontag 1961 war richtig viel los im Stadion am Jugendheim in Ochtrup. Die Nachwuchsfußballer des SC Arminia hatten hohen Besuch, denn der Hamburger SV war mit drei Jugendteams gekommen. Das lockte rund 1000 Zuschauer an. Während die A- und B-Schüler aus der Töpferstadt den favorisierten Hanseaten unterlagen, gelang der A-Jugend die Sensation.

Von Marc Brenzelund