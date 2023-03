Arminen mit super Wochenende

Auch Bayer 05 Uerdingen brachte die Tischtennisspieler des SC Arminia Ochtrup nicht aus der Erfolgsspur. Mit 7:3 gewann der Oberliga-Tabellenführer am Samstagnachmittag in eigener Halle.

Die Uerdinger, die dem SCA in der jüngeren Vergangenheit schon das eine oder andere Mal Probleme bereitet hatten, kamen diesmal nicht für eine Überraschung infrage. Das stand bereits früh fest, denn nach den Doppeln (2:0) und dem ersten Einzeldurchgang (5:1) lag das Heimteam schon klar vorne.

Die beiden Eingangsdoppel gewannen die Arminen ohne Probleme jeweils 3:0, doch die Einzel waren umkämpfter. Henning Zeptner siegte mit 3:1, Jan Medina verlor mit dem gleichen Ergebnis. Alexander Lübke und Christopher Ligocki mussten bei ihren Erfolgen über Christian Peil und Paul Freitag über die volle Distanz gehen. Zeptner setzte mit seinem zweiten Einzelsieg, einem 3:0 über Matthias Uran, den Deckel drauf. Für den siebten Zähler war Lübke zuständig.

Die Verbandsliga-Reserve der Arminen holte einen im Kampf um den Ligaerhalt einen enormen wichtigen 9:1-Heimsieg gegen den TuS Bexterhagen. Die Gastgeber gaben sich in der Aufstellung Tobias Knoll, Nils Dinkhoff, Dominik Gust, Mark Beuing, Robin von Diecken und Timo Scheipers keine Blöße. Tags darauf ging es in dem Match gegen Spitzenreiter BW Avenwedde II um Bonuspunkte – und auch die holte der SCA. Diesmal standen Christopher Ligocki und Yannick Flehmig für Scheipers und Gust an den Platten.

„Ein super Wochenende für uns. Die Zweite hat jetzt den Klassenerhalt vor Augen, und die Erste benötigt nur noch einen Sieg für den Gewinn der Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga“, freute sich Ligocki.

Der TB Burgsteinfurt muss sich noch ein paar Gedanken um den Verbleib in der NRW-Liga machen. Beim Aufstiegskandidaten TTV Neheim-Hüsten unterlagen die Stemmerter am Samstag mit 5:9. Dabei kamen sie gut in die Partie und holten sich zwei der drei Doppel (Tim Beuing/Max Kruse sowie Franz Weitkamp/Jörg Bäumer). Danach tat sich der Turnerbund jedoch schwer: Die Ausnahme bildete Christoph Heckmann mit zwei Punkten, und auch Kruse war noch für einen Zähler zu haben.

In der Landesliga hat sich der TTV Metelen erstmals seit längerer Zeit von einem Relegationsrang verabschiedet. Das gelang der abstiegsgefährdeten Mannschaft aus der Vechtegemeinde mit einem 9:2-Heimsieg über den Kreisrivalen DJK TTR Rheine. Am Erfolg beteiligt waren Mateusz Ksiazczyk, René Redder, Stefan Weiss, Heiko und Stefan Fislage sowie Sebastian Klockenkemper.