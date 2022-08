Bittere Niederlage für SW Weiner

Saisonstart in der Kreisliga B

Kreis Steinfurt

Eine echt bittere 1.2-Niederlage kassierte der FC SW Weiner beim SV Burgsteinfurt II. In der Nachspielzeit fiel die Entscheidung. Nicht viel besser machte es die SpVgg Langenhorst/Welbergen in Altenrheine. Einen überzeugenden Auftritt legte hingegen eine Mannschaft hin, die in der Vorsaison alles andere als glänzend unterwegs war.

-mab-