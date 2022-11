Burgsteinfurter besiegen den FC Schalke 04

In den Tischtennisliegen war am Wochenende mal wieder richtig was los. Schalke 04 erwies sich als kein echter Prüfstein für den TB Burgsteinfurt. Die „Zwote“ aus Ochtrup punktete in ihrer total verrückten Liga doppelt, und zwischen dem TTV Metelen und Jugend 70 Merfeld war erst um 23 Uhr Schluss.

Für den FC Schalke 04 läuft es in dieser Saison schlecht – und das anscheinend sportartübergreifend. Nicht nur die Fußballer stehen in der Bundesliga am unteren Ende der Tabelle, nein, auch die Tischtennisherren des Vereins halten in der NRW-Liga die rote Laterne in der Hand. Am Samstag bekamen die Gelsenkirchener vom TB Burgsteinfurt mit 9:3 ein königsblaues Auge verpasst.

Der einige Hausherr, der dem Turnerbund Paroli bot, war Johann Mahl, der im Doppel und in seinen beiden Einzeln siegte. Ansonsten stießen die Burgsteinfurter im Ruhrgebiet nur auf überschaubare Gegenwehr. Nach einer 2:1-Doppelführung punkteten im weiteren Verlauf der Partie alle sechs TB-Akteure. Namentlich handelte es sich dabei um Tim Beuing (2), Max Kruse, Dawid Ciosek, Christoph Heckmann, Jörg Bäumer und Franz Weitkamp. „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung von uns. Gegen das Schlusslicht, bei dem die beiden stärksten Leute fehlten, musst du aber einfach auch gewinnen“, resümierte Beuing.

In der Verbandsliga feierte die Ochtruper Zweitvertretung einen 9:5-Heimsieg über den TTC Petershagen/Friedewalde. „In einer so verrückten Saison, in der ab Platz drei jede Mannschaft um den Klassenerhalt kämpft, war dieser Erfolg enorm wichtig“, freute sich Abteilungsleiter Timo Scheipers. Ein wesentlicher Faktor war, dass die Arminen in den heißen Matches kühlen Kopf bewahrten. Fünf der sieben Duelle, die über die volle Distanz gingen, entschieden die Hausherren für sich.

In überragender Verfassung präsentierte sich das obere Paarkreuz mit Nils Dinkhoff und Tobias Knoll, das vier Punkte in den Einzeln beisteuerte. Zwei Einzelsiege verbuchte Niklas Hannekotte, Zähler Nummer neun ging auf den Deckel von Dominik Gust. Die Basis bildeten die Doppelsiege von Dinkhoff/Gust und Knoll/Yannick Flehmig.

Über dreieinhalb Stunden standen sich die Landesligisten TTV Metelen und Jugend 70 Merfeld gegenüber. In dieser Zeit schafften sie es nicht, einen Sieger zu ermitteln – und so endete der Vergleich mit einem 8:8.

René Reder und Stefan Weiß sicherten mit 7:11, 11:8, 11:6, 5:11 und 12:10 im Schlussdoppel gegen Frank Verbeet/Damian Kleinert einen am Ende verdienten Punkt. Anders als noch in der Vorwoche beim 7:9 in Rheine, als der TTV nur eines der vier Doppel gewinnen konnte, waren es diesmal drei Paarungen, die die Heimmannschaft holte. Denn auch im Eingangsdoppel waren Reder/Weiß ebenso erfolgreich wie überraschend Mateusz Ksiazczyk an der Seite von Ersatzmann René Bückers. Kurzfristig fiel verletzungsbedingt Sebastian Klockenkemper aus, und auch Stefan Reuter stand nicht zur Verfügung, sodass Bückers aus dem Bezirksklassen-Team zum Einsatz kam.

Der erste Durchgang ging an die Gäste, da nur Weiß und Stefan Fislage für den TTV punkteten. Im zweiten Durchgang waren auf Metelener Seite Reder sowie Heiko Fislage und erneut Stefan Fislage erfolgreich, sodass das Schlussdoppel die Entscheidung bringen musste.