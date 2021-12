FC Lau-Brechte braucht neue Trainer

Gerade einmal einen Punkt sammelte der B-Ligist FC Lau-Brechte in der Hinrunde ein. Diese erschreckende Bilanz ist aber nicht der Grund, warum Trainer Ralf­ ­Klockenkemper und sein spielender Co Fabian Bültbrune in ihren Funktionen nur noch bis zum Saisonende wirken. „Fabi kann aus zeitlichen und ich aus gesundheitlichen Gründen die Aufgabe nicht mehr zu 100 Prozent erfüllen, dazu musst Du aber in so einem Job zu 120 Prozent bereit sein. Die Arbeit mit dem Team macht uns nach wie vor Spaß. In der Rückrunde konzentrieren wir alle Kräfte, um den Klassenerhalt zu schaffen“, so der 35-jährige Klockenkemper der seit Sommer 2020 für den FCL verantwortlich ist. Bültbrune steht dem Club aus der Bauerschaft Wester als Spieler aber weiterhin zur Verfügung, Klockenkemper auch – voraussichtlich mit neuer Aufgabe. Wie Vorsitzender An­dreas Krabbe berichtete, sei der Vorstand mit einem potenziellen Nachfolger in sehr guten Gesprächen.