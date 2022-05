FC Lau-Brechte mit drittem Saisonsieg

Mit dem FC Lau-Brechte und dem FC Galaxy Steinfurt standen sich am Donnerstagabend zwei Teams gegenüber, die in der Saison 2021/22 nicht viel auf die Kette gebracht hatten. Die Hausherren feierten dabei einen versöhnlichen Abschluss.

Der FC Lau-Brechte und der FC Galaxy Steinfurt beendeten am Donnerstagabend eine für beide Teams völlig unbefriedigend gelaufene B-Liga-Saison. Die Hausherren gewannen mit 4:2 (3:1) und feierten damit ihren erst dritten Saisonsieg. Eduard Schäfer hatte die Gäste in Führung geschossen (7.). Philipp Stücker (30./44.) und Victor Langlitz (45. + 1) machten noch vor der Pause aus dem Rückstand eine 3:1-Führung. Kenan Gökyildiz verkürzte auf 2:3 (89.), ehe Fabian Bültbrune den alten Abstand wieder herstellte (90.). „Das war ein versöhnlicher Abschluss einer verkorksten Spielzeit. Heute haben alle einen Meter mehr gelaufen als es in den Partien vorher der Fall war“, kommentierte Michael Speckblanke, beim FCL Spieler und Sportlicher Leiter in Personalunion. Für Hendrik Thebelt, Philipp Scholle und Victor Langlitz war es der letzte Einsatz für die Schwarz-Gelben – sie hängen die Schuhe an den berühmten Nagel.

-mab-