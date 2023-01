FC Twente erreicht Achtelfinale

Der FC Twente hat das Achtelfinale des KNVB-Bekers um den niederländischen Fußball-Pokal erreicht: Am Dienstag schlug das Team von Trainer Ron Jans den Zweitligisten Telstar aus Velsen mit 3:1 (2:0). „Das war ein sehr guter Sieg der Mannschaft“, freute sich der Enscheder Coach über das Weiterkommen, das sein Team ohne größere Probleme perfekt machte.

Von Anpfiff an übernahm Twente das Kommando und kam zu guten Möglichkeiten: Sem Steijn und Virgil Misidjan scheiterten an Telstar-Keeper Ronald Koeman junior (14./17.), dem Sohn des aktuellen und gkleichnamigen Bondscoachs Ronald Koeman. Mathias Kjölö traf für die Gastgeber nur den Außenpfosten (22.).

„Wir haben zu viele Chancen benötigt. Bei Telstar war der Keeper der beste Spieler“, meckerte Jans, der aber kurz vor der Pause erlöst wurde: Daan Rots nutzte eine Vorarbeit von Steijn zum 1:0 (38.) und legte kurz danach noch das 2:0 nach, indem er nach einem Pfosten-Kopfball von Manfred Ugalde zum 2:0 abstaubte (42.).

Mit dem 3:0 durch Virgil Misidjan, der auf Zuspiel von Ugalde keine Mühe hatte (67.), sah es nach der Entscheidung aus, aber Telstar antwortete schnell mit dem 1:3, das Thomas Oude Kotte nach einer Ecke erzielte (69.). In der Schlussphase gelang es dem Außenseiter aber nicht mehr, auf den zweiten Treffer, der alles noch einmal spannend gemacht hätte, zu drängen. Der eine Gegentreffer reichte Jans aber auch: „Das war kein perfekter Abend, denn es ist nicht schön, dass wir ein Tor kassieren“, sagte er anschließend.

Am kommenden Samstag steht für die Enscheder das Top-Spiel in der Ehrendivision bei Ajax Amsterdam auf dem Programm. Anstoß der Begegnung ist um 21 Uhr in der Arena.

FC Twente Enschede: Unnerstall – Sampsted (77. Hilgers), Pleguezuelo, Pröpper (77. Brama), Smal (61. Bruns) – Kjölö, Salah-Eddine – Rots, Steijn (86. van Wolfswinkel), Misidjan (77. Tzolis) – Ugalde.

Telstar: Koeman – Apau, Aktas, Oude Kotte – Boussakou (88. Soares), Overtoom (46. Turfkruier), Najah, Bensabouh, Blackson (61. Mulder) – Plet (61. Smit), Giousis (61. Seedorf).

Tore: 1:0 und 2:0 Rots (38./42.), 3:0 Misidjan (67.), 3:1 Oude Kotte (69.).