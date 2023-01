FC Twente liefert ein echtes Kampfspiel ab

Enschede

Das Top-Spiel des Wochenendes in der niederländischen Ehrendivision fand am Sonntag in Enschede statt. Der FC Twente traf dabei auf Spitzenreiter Feyenoord Rotterdam. Beide Mannschaften schenkten sich gar nichts – und daher ging das 1:1 am Ende auch in Ordnung. Wobei die Hausherren in der Schlussphase sozusagen den Matchball auf dem Fuß hatten.

-dab-