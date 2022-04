FSV Ochtrup gibt die richtige Antwort

Die A-Liga-Fußballer es FSV Ochtrup haben Wiedergutmachung für die 2:6-Heimpleite am Donnerstag gegen Fortuna Emsdetten betrieben. Beim TuS St. Arnold gewannen die Rot-Schwarzen am Sonntag mit 4:0 (1:0). Bis zum Führungstreffer mussten sich die Töpferstädter aber bis zur 44. Minute gedulden, ehe Mohammed Sylla eine Freistoßflanke von Spielertrainer Christopher Ransmann in die gegnerischen Maschen köpfte. Das 2:0, das Kendall Ward nach etwas mehr als einer Stunde markierte, resultierte aus einer Vorarbeit von Mats Thiemann. Dem 3:0 – einem Linksschuss von Ward – ging ein erfolgreiches Pressing voraus (65.). Jannik Holtmann leistete die Vorarbeit. Holtmann selbst zog in der 80. Minute mit dem 4:0 einen Schlussstrich unter die Partie. „Wir haben so gut wie gar nichts zugelassen, dabei musste die komplette Innenverteidigung ausgetauscht werden“, verwies Ransmann auf die Ausfälle von Henning Ruhkamp (Gelbsperre) und Dominik Düker (erkrankt). „So in etwa stelle ich mir das vor“, ergänzte Ransmann, der allerdings auch Haare aus der Suppe löffelte. „Wir haben auch heute mal wieder zu viele Chancen vergeben.“

-mab-