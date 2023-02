FSV-Reserve ärgert die eigene „Erste“

Direkt zum Rückrundenauftakt in der Kreisliga A gab es das interne Duell des FSV Ochtrup. Nach 90 Minuten stand es 2:2, womit die Zweitvertretung besser leben konnte.

Beide Mannschaften hatten sich viel vorgenommen, was die von Anfang an intensiv geführten Zweikämpfe dokumentierten. Die erste halbe Stunde wurde von der favorisierten ersten Mannschaft dominiert, die als Tabellendritter in die Partie gegangen war. Das lag vor allem an ihrer saubereren Technik. In der 16. Minute war dies nach einem Einwurf gut zu sehen: Mohammed Sylla setzte sich auf der linken Außenbahn gegen mehrere Spieler durch, und in der Mitte vollendete Mats Thiemann aus kurzer Distanz zum 1:0 für die „Gäste“.

In der letzten Viertelstunde der ersten Hälfte schafften es Spielertrainer Tim Niehues und sein Team, sich zu befreien und selbst Akzente zu setzen. Die „Reservisten“ gewannen in der Phase mehr Zweikämpfe und kamen so zu den ersten Chancen: Nach einem Freistoß wuchtete Ramon Averbeck das Leder an die Latte. Der Abpraller landete vor Tom Holtmanns Füßen, der jedoch zu lange zögerte.

Nach dem Wiederbeginn machte die FSV-Zweitvertretung nahtlos so weiter und war doppelt erfolgreich: das erste Mal durch Holtmann. Niehues schnappte sich den Ball und flankte auf Holtmann, der sich im Luftzweikampf behauptete und das Leder aus kurzer Entfernung in die Maschen köpfte (49.). Für den Führungstreffer der „Zwoten“ war Niehues dann selbst verantwortlich: Nach einer Flanke von Averbeck hielt er den Fuß hin – 2:1 (58.). Den Schreck steckte die „Erste“ schnell weg, und durch einen verwandelten Foulelfmeter von Markus Weidel fiel das 2:2. Weidel fokussierte das linke Eck an und verlud Torhüter Robin Grozaj-Hranic (64.). Danach verflachte die Partie, und so kam dabei eine Punkteteilung heraus.

Tim Niehues kommentierte nach der Partie: „Unser Ziel war es, unser Spiel besser durchzubringen als bei der 2:4-Niederlage in der Hinrunde. Das ist uns heute echt gut gelungen.“

„Wir hätten in der ersten Halbzeit mehr aus unseren Chancen machen müssen. Nach dem 1:0 sind unsere Kumpel aus der Zweiten besser reingekommen und haben uns mit viel Einsatz den Schneid abgekauft. Das reichte heute schon, um gegen uns zu punkten. Wir im Trainerteam sind echt sauer über diese Leistung“, analysierte Nico Schmerling in seiner Funktion als spielender Co-Trainer der ersten Mannschaft. Nebenan riss der Außenseiter zur Feier des Unentschiedens gerade die Kabine ab.