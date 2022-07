Große Saisoneröffnung des FC Matellia Metelen

Die Seniorinnen und Senioren der Fußballabteilung des FC Matellia Metelen möchten am Samstag (31. Juli) erstmalig eine „Saisoneröffnungsparty“ im Stadion an der Ochtruper Straße starten. Dazu eingeladen sind der Bürgermeister, die Sponsoren, die Ehrenmitglieder, der Vorstand-Förderverein, die Vorstände des Gesamtvereins und der Fußballabteilung, die aktiven und passiven Altherren, alle Jugendtrainer, die Kassierer, die Schiedsrichter sowie alle Freunde. Dafür wurde ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Die drei Herrenmannschaften tragen jeweils ein Vorbereitungsspiel aus. Die „Dritte“ beginnt um 11 Uhr gegen Vorwärts Wettringen IV, die Reserve spielt um 13 Uhr gegen RW Nienborg II, und die A-Liga-Formation testet um 15 Uhr gegen das Bezirksliga-Team vom SV Heek Es wird eine Fußball-Dartscheibe aufgebaut, zudem gibt es ein Preisknobeln. Attraktive Preise warten auf die Gewinner. Als weiterer Höhepunkt ist die Verabschiedung verdienter Spieler und Trainer der Jugend- und Seniorenabteilung geplant. Geplant ist die Veranstaltung bis etwa 18.30 Uhr, damit sie nicht in Konkurrenz zur traditionellen Ortskirmes tritt. Ein Kirmesbesuch dürfte sich nach der „Saisoneröffnungsparty“ für viele anschließen. Je nach Resonanz soll daraus eine alljährliche Veranstaltung werden, so die Organisatoren.