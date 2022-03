Heißes Derby an der Vechte: SpVgg Langenhorst/Welbergen fordert den FSV Ochtrup

Richtig gut was los sein dürfte am Sonntag im Vechtestadion. Dort kommt es zum A-Liga-Derby zwischen der SpVgg Langenhorst/Welbergen und dem FSV Ochtrup. Dabei sind die Rollen klar verteilt.

Am Sonntag wird im Langenhorster Vechtestadion das Ochtruper A-Liga-Derby zwischen der gastgebenden SpVgg und dem FSV Ochtrup ausgetragen. Ein Match, das in jüngerer Vergangenheit Zuschauer in mittlerer dreistelliger Zahl anlockte. Jens Wietheger, Spielertrainer der Hausherren, prophezeit: „Das Wetter wird gut, kalte Getränke sind genug da, und ein paar Würstchen liegen bestimmt auch auf den Grill – 500 Leute werden wohl da sein.“

Was da nicht so ins Bild passt, das ist die personelle Schieflage der Schwarz-Gelben. „Ich habe gerade mal 14 Namen auf dem Zettel stehen. Zwei davon sind Torhüter“, stöhnt Wietheger.

Verstärkung von „unten“ beziehungsweise aus den Altherren ist diesmal nicht zu erwarten. Von daher fällt der Kader diesmal schmal aus. Zwei, die zu den Unverwüstbaren zählen, sind Kapitän Max Schulze Bründermann und Routinier Stefan Schwering. Letzter hat in dieser Saison sogar die meisten Minuten gespielt. „Stefan interessieren die Umstände nicht, der zieht sein Ding durch. Und das auf einem echt guten Niveau“, lobt Wietheger den Linksfuß.

Beim FSV steigt die Stimmung, das Team zeigt, dass es besser ist, als es die Tabelle – Platz neun – momentan hergibt. „Wir haben kaum Verletzte oder Erkrankte. Das erhöht den Konkurrenzkampf“, freut sich Spielertrainer Jannik Holtmann. „Und das macht sich dann auch auf dem Platz bemerkbar.“

Beim 3:0-Sieg im Hinspiel traf Holtmann doppelt, zudem war Kai Sandmann erfolgreich. Sandmann kehrt nach einer fiebrigen Erkältung wieder zurück. Wahrscheinlich kommt der quirlige Angreifer nur von der Bank, aber so ein Spielertyp wird gebraucht, wenn sich der Gegner reinstellt. „Ich gehe davon aus, dass die Lan­genhorster hinten dicht machen und uns kommen lassen werden. Das wird ein echtes Geduldsspiel. Im Vechtestadion anzutreten, ist nie einfach. Die Fans schreien ihre Elf gut nach vorne. Wir müssen bereit sein, den Kampf anzunehmen“, erwartet Holtmann ein intensiv geführtes Duell.